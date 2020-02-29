Свекровь бизнесвумен Лены Лениной не очень довольна избранницей сына- повара

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29 февраля 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Свекровь бизнесвумен и писательницы Лены Лениной не очень довольна избранницей сына-повара Антона Игнатова. Мама Антона даже представить не могла, что ее 38-летний сын, известный повар, познакомится и сыграет свадьбу с такой знаменитой женщиной.

Свадебное торжество 13 февраля мать Игнатова проигнорировала. Любовь Алексеевна хотела сыну женщину, которая бы заботилась о нем, ждала его дома с детьми и вкусной едой. По её мнению, супруга сына-бизнесмен погружена в работу, у неё не будет хватать времена на мужа. Ещё маму Антона смутило, что ребёнка им вынашивает суррогатная мать, а не родит сама Ленина.

"Хотела сыну тёплую жену с тёплыми щами", - призналась новоиспечённая свекровь 41-летней Лены Ленины в студии программы Андрея Малахова. Но со свадьбы прошло лишь две недели, а отношения между женщина начинают налаживаться. Это отметили как мама Антона, так и Лена. И Ленина пообещала приложить все усилия для расположения к себе свекрови. По её словам, она может завалить маму супруга подарками, купить её и растопить её сердце.

Близкие друзья Лениной ценят её, как хорошую и надёжную подругу. Возможно, и Любовь Алексеевна поймёт, каким хорошим человеком на самом деле является светская львица.

Борис Грачевский мечтал побывать на свадьбе Лены Лениной и Антона Игнатьева простым гостей.

Но так как телеведущий Отар Кушанашвили не смог придти на торжество, создатель "Ералаша" провёл торжество вместо него. "Потрясающая, уютная, роскошная", - рассказал поделился Грачевский о свадьбе знаменитости и повара, который якобы работал у первых лиц страны.

Свидетелями свадьбы были актриса Нонна Гришаева и родной брат невесты Виталий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)17 Фев 2020 в 4:51 PST

Среди гостей - Лариса Долина, Азиза, Жанна Эппле, Костя Цзю, адвокат Александр Добровинский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)15 Фев 2020 в 9:12 PST

В сети начали обсуждать, настоящая ли свадьба была у бизнесвумен. Кто-то не исключает, что Лена и Антон устроили пиар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)28 Фев 2020 в 10:13 PST