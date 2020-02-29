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29 февраля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Лена Ленина, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бизнесвумен и писательница Лена Ленина коротко подстриглась перед свадьбой. Лена Ленина вышла замуж за повара Антона Игнатова. Свадьбу знаменитости и шеф-повара одного из московских ресторанов телеведущий Андрей Малахов уже назвал свадьбой 2020 года.

Обычно любительница светских мероприятий Лена Ленина на выходы сооружала прическу невообразимой сложности. А перед самой свадьбой решила сменить имидж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)26 Фев 2020 в 1:02 PST

Теперь у нее стрижка "под мальчика". Друзья Лены заметили, что ей такая короткая стрижка идет. Сейчас Ленина с ужасом вспоминает, как носила на голове огромные пучки, сооруженные с помощью шариков и множества шпилек.

Избранник Лены Лениной - не простой шеф-повар. Как говорят в ее окружении, он работал с первыми лицами. Так актер Стас Садальский, большой друг бизнесвумен, вспомнил, что однажды в Ницце (Франция) их с Леной на ужин приглашал Абрамович (видимо, Роман) и еду подавал повар. Садальский предложил, что этот мужчина теперь новый муж Лены Лениной.

Свидетельницей на свадьбе была подруга Лениной актриса Нонна Гришаева. По ее признанию, когда она узнала о новом возлюбленном Лены, заметила, как стали светиться от счастья ее глаза.

В Инстаграм Лениной появились фото с ее свадьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)27 Фев 2020 в 10:10 PST