Назад в будущее - Главный музыкальный тренд 2020

//Шоу-бизнес 13+

28 февраля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели», Елена Демчук ]

Музыканты 80-х, фото: соцсети

Музыкальная индустрия, как и всякая индустрия, тесно связана с различными течениями, да и в целом, со стилем жизни человека и его потребностями. Каждый период времени можно практически безошибочно охарактеризовать определенным музыкальным направлением.

Возьмем всеми любимые музыкальные 80-е годы - парни и девушки, взрослые мужчины и женщины, все яркие, выразительные, с химией как на голове, так и в душе, безудержно отрывались на дискотеках, утопая в огнях диско-шара и несоразмерно больших разноцветных пиджаках с широкими плечами. Песни A-ha в жанре электро-поп с их танцевальностью и ритмичностью, совсем другие Queen с их хором и неподдельной выразительностью, королева поп-музыки Мадонна, король Майкл Джексон и многие другие имена навевают людям, в том числе и не жившим в то время, особенное настроение. Неспроста, ведь современная тенденция к упрощению музыкальных гармоний, текстов совсем не сочеталась с хитами 80-х - песни тех времен писались по-особенному, со своей историей и яркой музыкальной, смысловой «зарисовкой».

Перенесемся в 2020 год и услышим… Как подростки отрываются под «Take on me» группы «A-ha», повторяют образы Мадонны и наизусть знают тексты «Bohemian Rapsody» Queen, пытаются танцевать как Майкл Джексон и делают все, чтобы максимально «состарить» свои идеальные фото со смартфона. Сложно не заметить то, насколько сильно современная поп-культура пропитана веяниями из 70-90 годов. Мы можем заметить это и в одежде, и в кино, и в музыке. То ли взрослым дядям -продюсерам захотелось поностальгировать, то ли мода циклична, то ли людям просто не хватает того позитивного настроя из «идеального» мира 80-х, с его сочными красками и быстрыми, жизнеутверждающими битами.

Конечно, мы естественным образом запоминаем и любим музыку мировых исполнителей - творчество артистов активно транслируется в сфере кино, рекламы, печатаются их изображения на одежде в масс-маркете, снимаются новые фильмы, как «Богемская Рапсодия» или «Рокетмэн», и людям просто нравятся легендарные мелодии и слова.

Но что можно сказать о современной музыкальной индустрии? Она - не просто ностальгия по 80-м годам, она и есть 80-е, только с некоторыми поправками и «изюминками» из будущего. Стоит отметить то, что речь идет о более глобализированных жанрах, таких как поп, R&B, рок, несмотря на то, что именно рэп сейчас активно слушается молодым поколением, и оценивается старшим.

Дуа Липа

Дуа Липа - британская поп-певица косовского происхождения. Она - пример артиста, чье творчество, в особенности новейшие песни и клипы, пропитано атмосферой 80-х. Ее с ингл «New Rules» занял первое место в Британских чартах, также попал на шестое место в музыкальных топах США. В феврале 2018 года Липа выиграла две премии Brit Awards в номинации «British Female Solo Artist» и «British Breakthrough Act». В апреле сингл Липы и Кельвина Харриса «One Kiss» также сумел достичь первого места в UK Singles Chart.

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях«Лучший новый исполнитель» и «Лучшая Танцевальная запись» за сингл «Electricity». Песни и клипы Дум Липы несут в себе не только настроение, цвета и одежду из 80-х, но и особый, абсолютно теперь уже современный феминистический посыл. А в новом треке «Physical» особенно точно и свежо изображен диско стиль, подкрепленный интересной анимацией и, конечно, характерными танцами.

The Weeknd

Эйбел Макконен Тесфайе, профессионально известный как Уикенд (The Weeknd) — канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения. Он выпускает песни в жанре поп, R&B, рэп, и почти никогда не промахивается. Потому ли, что его голос и манера очень напоминают Майкла Джексона? Возможно. Второй альбом The Weeknd (Beauty Behind the Madness)стал его первым альбомом, получившим первое место в чарте Billboard 200, включая вошедший в топ-5 сингл «Earned it»и попавшие на первое место синглы«The Hills»и «Can’t feel my face». Песни одновременно удерживали первые три места в чарте Billboard Hot R&B Songs, сделав его первым артистом в истории, добившимся этого. Тесфайе выиграл две премии «Грэмми» и был номинирован на премию «Оскар». В сентябре 2016 года был анонсирован релиз третьего альбома под названием Starboy и выпущен заглавный сингл «Starboy», который впоследствии попал на первое место чарта Billboard Hot 100. Одна из последних песен «Blinding Lights» особенно ритмична и схожа по гармонии и настроению с «Take on me»группы «A-ha» - максимально в стиле 80-х!

Эд Ширан

Эд Ширан - британский поп-музыкант. Все его альбомы «+» (2011), «x» (2015), «÷» (2017) и «No.6 Collaborations project» (2019)занимали первые места в британском чарте, последние два также возглавляли американский чарт. Песня Ширана «Thinking out loud» принесла ему две премии «Грэмми» в 2016 году. В январе 2017 сингл «Shape of you» занял 1-е место по продажам в США и Великобритании. Несмотря на то, что Ширан - популярнейший музыкант нашего времени, все его «гитарные» живые песни схожи с классическими британскими поп-рок балладами как минимум из 80-х, как максимум из 60-х. Что тогда про любовь под гитару, что сейчас. Что тогда плакали, что сейчас. Но, конечно, со своими современными нюансами.

Бруно Марс

Питер Джин Эрнандес, известный под псевдонимом Бруно Марс — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, мультиинструменталист и танцор. Известен своими необычными сценическими выступлениями, ретро артистизмом и выступлениями в различных музыкальных стилях, включая R&B, фанк, поп, соул, регги, хип-хоп и рок. Марса сопровождает его группа The Hooligans, которая играет на различных инструментах и выступает в качестве певцов и танцоров.

Марс продал более 130 миллионов пластинок по всему миру, что делает его одним из самых продаваемых артистов всех времён. Он выпустил семь синглов номер один на Billboard Hot 100 с момента его карьеры, начатой в 2010 году, достигнув первой пятёрки быстрее, чем любой мужчина-исполнитель после Элвиса Пресли. Также артист три раза зафиксирован в книге рекордов Гиннеса.

Самая последняя песня Бруно Марса была записана в коллаборации с известной рэп-исполнительницей Карди Би. Несмотря на то, что мы привыкли к образу Бруно, как к образу исключительно из 80-х и ранее, но с современной изюминкой, здесь он попробовал себя в новом стиле, который ближе, скорее, уже к девяностым. Но не будем забывать его хиты «Uptown Funk», «24К Мagic», которые в 2010-2020-е годы с легкостью переносят нас в сочное, цветное прошлое.

В этом условном топе вы не увидите российских исполнителей, потому что у них… своя дорога. Как бы мы не любили Филиппа Киркорова и его разборки с Николаем Басковым, как бы мы не слушали Тиму Белорусских до «мокрых кроссов», глобальные тенденции, все-таки, по многим причинам, стоит рассматривать именно через творчество артистов Запада. Если подумать, 80-е - это ближайший к нашему времени период, который сейчас во всех красках возвращается в массовую культуру. Далее по хронологии 2000-е. Неужели мы вернемся к музыке тех времен? Или придумаем что-нибудь поинтереснее.

Как показывает опыт, все новое - хорошо забытое старое. С джинсами с высокой талией сработало, с музыкой, как мы видим, тоже.