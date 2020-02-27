Дмитрий Нагиев опубликовал видео, как играет на аккордеоне перед темнокожими полицейскими

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27 февраля 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Популярный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев опубликовал видео в Инстаграм, как он играет на аккордеоне перед темнокожими полицейскими. Видео оценили фолловеры: "Нагиев Сууупппеееррр!!!".

Телезрителям, которые смотрят шоу "Голос" и "Голос. Дети" нравится Нагиев как ведущий этой программы.

Недавно актер снялся в фильме "Гудбай, Америка". Вышел тизер фильма режиссера Сарика Андреасяна. Непривычно видеть Дмитрия Нагиева в кепке, сбитой набок, и с аккордеоном. Случайными слушателями аккордеониста стали американские полицейские. Они хотели оштрафовать Нагиева за игру на аккордеоне.

"Надо было попросить у Бога - не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съёмки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала. У нас хорошо. Не всегда у нас, и не всегда хорошо. Но здорово. Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов. Или как?" - написал пояснение к видео Дмитрий Нагиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)25 Фев 2020 в 7:04 PST