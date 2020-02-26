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Светлана Иванова и Джаник Файзиев официально поженились после рождения двоих детей

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Светлана Иванова и Джаник Файзиев официально поженились после рождения двоих детей
Светлана Иванова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер и продюсер Джаник Файзиев официально поженились после многолетних отношений и рождения двоих детей. 34-летняя Иванова и 58-летний Файзиев событие не афишировали, тайно оформили брак.

Как пишут СМИ, еще два года назад он сделал ей предложение. Пышного свадебного торжества знаменитости не устраивали.
Актриса театра "Современник", звезда сериалов "Тест на беременность", "Легенда № 17" и "Триггер" Светлана Иванова родила возлюбленному двух дочерей. Младшей Мире - два года, старшей Полине - восемь лет.

Отношения у актрисы и режиссера возникли в 2011 году на съемках картины "Август. Восьмого". Иванова перед съемками рассталась с возлюбленным, оператором Вячеславом Лисневским. Джаник Файзиев был женат на актрисе Лине Эспли.
У режиссера и до встречи с Ивановой был роман с актрисой. Ольга Красько снималась у Файзиева в "Турецком гамбите" и родила от него дочь.
О романе Ивановой и Файзиева стало известно, когда у них появилась первая дочь. Светлана тщательно скрывала отношения. Но папарацци периодически видели пару вместе. С 2015 года они живут вместе, но режиссер с первой женой развелся не сразу. У Эспли и Файзиева взрослые дочь и сын.

Джаник Файзиев успешный кинодеятель. В 2019 году у него вышло 11 кино- и сериальных проектов.

ИЧ

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