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"С Федром не сможет поладить разве что инопланетянин-шизофреник", Рита Дакота об отношениях нового возлюбленного и бывшего мужа

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться со своими подписчиками подробностями своего нового романа. Не смотря на то, что после расставания с Соколовским она неоднократно заявляла, что «счастье любит тишину», горький опыт не пошел впрок и она снова публично признается в любви новому возлюбленному, который, оказывается, даже дружит с ее бывшим мужем.

Напомним, певица встречается с молодым режиссёром Федором Белогаем. Их роман развивается стремительно и теперь Рита демонстрирует публике романтику, которой когда-то был наполнен ее брак с Соколовским. На вопрос поклонников, как Влад отнесся к роману экс-жены и своего друга, Рита ответила: «Влад очень тепло относится к Феду, искренне. И познакомились они гораздо раньше меня. Я думаю, Влад умный парень и он понимает, что наши с ним взаимоотношения только улучшатся, если рядом с матерью его ребенка будет такой умный и тонкий человек. Я вообще не переживаю за это, с Федром не сможет поладить разве что инопланетянин-шизофреник. Ну правда, более здорового и адекватного человека я вообще никогда не встречала».

«Как будто родные люди изначально, но только сейчас нашлись», «Один из законов Мёрфи гласит: чувства напоказ-признак расставания», «Однажды впервые Рита в сторис упомянула Федю, и я была уверена, что эти двое скоро будут вместе», - комментируют фолловеры романтические моменты из жизни своего кумира.

БИ

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