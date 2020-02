Челябинск ждут рок-н-ролльный звездопад и гитарные дуэли

//Шоу-бизнес 13+

25 февраля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Почти весь апрель на Южном Урале пройдет под знаком Международного музыкального фестиваля «Весенний beat». В этом году он пройдет в восьмой раз.

Откроется большой праздник фестивалем музыкальных капустников «Камерный beat». Во Всемирный день смеха, 1 апреля, он соберет в Челябинском камерном театре представителей различных артистических трупп. В тот же день в Зале имени С.С. Прокофьева состоится концерт популярной американской певицы Мэри Макбрайд и ее группы Mary McBride Band. Сами музыканты коллектива называют исполняемые ими авторские композиции «огненной смесью» кантри, госпела, блюза и рок-н-ролла. Примечательно, что лидер и вокалистка квинтета, обладательница необыкновенного голоса Мэри Макбрайд выступала более чем в трех десятках стран. Заочно российской публике она была известна как исполнительница песни No One’s Gonna Love You Like Me из оскароносного фильма «Горбатая гора». В Челябинске она будет петь впервые.

В рамках фестиваля пройдет областной детский вокальный конкурс «Весенняя beat-ва детских хоров», участниками которого станут хоровые коллективы со всего региона. Почетные гости — прославленный ансамбль «Уральский диксиленд Игоря Бурко», солисты детской джазовой студии Baby-Jazz и оркестр «Флейты Челябинска».

В течение двух дней, 9 и 10 апреля, в Челябинской публичной библиотеке будет проходить интеллектуальная битва «Разум и чувство: non-fiction vs fiction», в которой сойдутся два известных в городе публициста — музыковед Челябинской государственной филармонии, автор книги «Джаз в Челябинске. История с продолжением…» Наталья Риккер и писатель, автор-составитель книги «Челябинск. Любимых не выбирают» Роман Грачев. Организаторы битвы надеются, что острота дискуссии скрасится музыкой от ансамбля Георгия Анохина L-band и джаз-оркестра ЮУрГУ.

Звездным гостем фестиваля из Германии 10 апреля станет певец и гитарист Йорг Зайдель, который проведет для детей и юношества творческую встречу и мастер-класс по эстрадно-джазовому вокалу. После этого немецкий артист сразится в гитарной дуэли с челябинским виртуозом джазовой гитары Валерием Сундаревым.

В эти же дни на радио «Южный Урал» состоится музыкальное ток-шоу со звездами фестиваля, а на одном из предприятий Челябинска пройдет концерт «Рабочий полдник».

Настоящим созвездием талантливых российских и зарубежных исполнителей обещает стать гала-концерт фестиваля, который пройдет 11 апреля в Концертном зале имени С.С. Прокофьева. Блюзовое шоу устроит группа московской певицы и гитаристки Ксении Федуловой. Любителей французской музыки порадует дуэт ProVans из Екатеринбурга. Романтическое настроение обещает создать дуэт «Северный ветер» из Казахстана. Классику рока в неожиданной интерпретации исполнит гитарист Сергей Еремин, а артисты театра цыганской песни «Кармен» представят эстрадные песенные хиты в стиле мануш.

Однако фестиваль не завершится гала-концертом. После него «Весенний beat» продолжится в городах Челябинской области.

В эти дни идет работа над постановкой оптимистической драмы «Девушки битлов, или Все, что вам нужно, это…» (All you need is...). Клуб «Женский бунт RE-START» готовится показать спектакль челябинцам 20 апреля.

Информационными партнерами фестиваля выступают газеты «Губерния», «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама», «МК-Урал» журнал «Члб.Собака.ru». Проводится фестиваль при поддержке министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии, челябинского отделения Всероссийского музыкального общества, Генерального консульства Германии в Екатеринбурге.

Возрастной ценз – 6+