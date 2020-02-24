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Егор Кончаловский опубликовал армейское фото с конем и поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Егор Кончаловский опубликовал армейское фото с конем и поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку
Егор Кончаловский, фото: Valery Lukyanov, globallookpress.com

Режиссер Егор Кончаловский в День защитников Отечества, 23 февраля, опубликовал архивное фото.
Старший сын знаменитого режиссера Андрея Кончаловского в армии служил, как и его известный дядя Никита Михалков и двоюродный брат Степан Михалков. Михалковы служили во флоте по три года.

Егор не очень хотел в армию и боялся "отсчета первых дней". Сначала время тянулось медленно-медленно.
В армии Егор убирал навоз, кормил лошадей, чистил конюшню. Он ухаживал за 30 лошадями со своими сослуживцами. Кончаловский до сих пор помнит, как чистить лошадь.

Егор Кончаловский поделился воспоминанием о службе в кавалерийском полку при Мосфильме. Поблажек ему не делали. По его воспоминанию, иногда ел из корыта лошади. "Пожуешь и выплюнешь жмых", - рассказал он в программе на телевидении.
За годы армейской службы Кончаловский научился обедать за 30 секунд.

"У меня первые полгода был завтрак — 15 секунд, обед — 30 секунд и ужин — 30 секунд", — рассказал Егор телеканалу "Звезда". Кончаловский представил обед: со сослуживцами они второе блюдо вываливали в суп, и в это выливали компот. Все съедали за считанные секунды ложкой и мчались на службу.

ИЧ

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