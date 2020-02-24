"Итальянские страсти с драками и эмоциями", поклонники Прилучного и Муцениеце с трудом принимают новость о разводе актеров

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24 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Агата Муцениеце и Павел Прилучный все-таки разводятся. Этого поклонники пары ожидали, потому что «звоночки» уже были, и все же надеялись, что актерам удастся преодолеть семейные невзгоды.

Но они не смогли справиться со всем тем, что происходило за закрытыми дверьми. Было и домашнее насилие, и полицию вызывали. Самое печальное – Агата пишет, что до сих пор любит своего мужа, но понимает, что статус брошенной жены теперь изрядно подпортит ей имидж. И пост у Агаты получился на редкость сумбурный, видно, что не готовила его заранее: «Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо я благодарна за все! Мы - навечно связаны, мы написали красивую историю любви! Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это - путь! Каждая секунда - опыт и становление. Я рада, что мой имидж на дне, я - совсем не образец, ни в чем, и так хорошо это признать. Облажалась во всем - ДА! Что может быть круче?». То, что актриса была несчастлива в браке, знали многие, да она и не скрывала. Один из ее последних постов перед сообщением о разводе: "Если у человека не получается вас использовать, он будет постоянно искать изъяны во всем, что вы делаете. Ничто и никогда не будет выполнено (с его точки зрения) достаточно хорошо. Кажется, что вы постоянно что-то делаете все не так. Этот человек никогда не скажет доброго слова о ваших достижениях. Подобные люди приносят в вашу жизнь только негатив, но вы сами позволяете им это делать". Очень знакомая ситуация для тех, кто живет с тем, кто не любит, не правда ли?

Павел Прилучный более сдержан в эмоциях: «Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому!»

Пара вместе лет десять, в браке - 8. В прошлом году они сыграли в клипе рэпера Мота пару, в отношениях которой кипят итальянские страсти с драками и чувственными эмоциональными примирениями. Прилучный тогда признался, что играть особо не пришлось - всё как у них в обычной жизни. Так что история любви красивая, страстная и ну очень эмоциональная. Была…

«А я так верила в вас, в красивую любовь до гроба двух красивый и талантливых людей», «Чтобы вытерпеть Павла с его звездонутостью, высокомерием и всеми тараканами нужно адское терпение, и никакая любовь женщины это не выдержит. Очевидно, что их семья держалась на мудрости Агаты, но любому терпению приходит конец», «Иногда это единственное верное решение. Вы справитесь! Дайте себе время прожить это, через песни, через фильмы, через психологов на YouTube, через обнимашки подруг на кухне. Это не провал и не крах, а этап мощного личностного роста для вас! Работа, дети, съёмки - это все вытащит вас! Вы сильнее чем можете себе представить!», - комментируют новость о разводе поклонники пары.