"Дима, держись", - Андрей Разин поддержал Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала

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23 февраля 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин, фото из соцсети

Музыкальный продюсер и общественный деятель Андрей Разин поддержал телеведущего Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала. Шепелев давно намекал, что вести шоу-программу "На самом деле" ему не нравится, надоело, и его интересует другая работа.

В СМИ появились публикации об уходе Шепелева и новом ведущем "На самом деле" Тимуре Еремееве.

Андрей Разин понимает Шепелева. "Он безусловно очень интеллигентный и талантливый парень. С этими нападками в срежиссированной программе, которые ему навязывал «Первый канал», ему, конечно, было очень тяжело справиться. Но Дима такой человек, который набрался мужества и ушел с программы", - оценил телеведущего продюсер.

По мнению Разина, "сейчас у телевизионщиков не осталось ничего святого. Им бы только рейтинги зарабатывать и выгодно продавать рекламу во время скандальных эфиров". Он напомнил, что против него "устраивали провокацию на канале «Россия-1»".

Разин предположил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст ценит Шепелева и не отпустит.

Продюсер группы «Ласковый май» предложил Дмитрию Шепелеву работу в его компании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)21 Фев 2020 в 12:10 PST