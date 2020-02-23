"Дима, держись", - Андрей Разин поддержал Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала

Музыкальный продюсер и общественный деятель Андрей Разин поддержал телеведущего Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала. Шепелев давно намекал, что вести шоу-программу "На самом деле" ему не нравится, надоело, и его интересует другая работа.
В СМИ появились публикации об уходе Шепелева и новом ведущем "На самом деле" Тимуре Еремееве.
Андрей Разин понимает Шепелева. "Он безусловно очень интеллигентный и талантливый парень. С этими нападками в срежиссированной программе, которые ему навязывал «Первый канал», ему, конечно, было очень тяжело справиться. Но Дима такой человек, который набрался мужества и ушел с программы", - оценил телеведущего продюсер.
По мнению Разина, "сейчас у телевизионщиков не осталось ничего святого. Им бы только рейтинги зарабатывать и выгодно продавать рекламу во время скандальных эфиров". Он напомнил, что против него "устраивали провокацию на канале «Россия-1»".
Разин предположил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст ценит Шепелева и не отпустит.
Продюсер группы «Ласковый май» предложил Дмитрию Шепелеву работу в его компании.
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