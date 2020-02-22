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22 февраля 2020, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Н. Тонский, Кадр: фильм "Триста лет спустя"

Актер Николай Тонский умер в возрасте 51 года. Тонского обнаружили мервым в его квартире. О кончине актера, получившего известность по ролям в фильмах "Триста лет спустя", "Особенности русской бани", "Шоу-бой" стало известно в пятницу, 21 февраля.

51 год Тонскому исполнился 9 февраля.

В комедии Виктора Волкова "Триста лет спустя" Николай Тонский сыграл главную роль.

Причина смерти артиста пока не называется. Николай Тонский несколько лет назад попал в серьезное ДТП и не смог после аварии восстановиться. В последнее время он из квартиры не выходил.

Дата и место похорон актера пока неизвестны.