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Когда работаешь не за кусок хлеба. Дочь Стивена Спилберга нашла свое призвание - она снимается в фильмах для взрослых

, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Когда работаешь не за кусок хлеба. Дочь Стивена Спилберга нашла свое призвание - она снимается в фильмах для взрослых

Знаменитый режиссер Стивен Спилберг удочерил Микаэлу, когда она была совсем малышкой. Сейчас ей 23 и со своим призванием девушка определилась: недавно она сообщила родителям, что стала порноактрисой.

Предки ее поддержали, потому что на обычной работе девушка чувствовала себя несчастной и никак не могла по-настоящему раскрыть свои таланты. В последние годы Микаэла страдала от анорексии, пограничного расстройства личности и алкоголизма — все из-за сексуального насилия, которое пережила в детстве еще до того, как попала в семью знаменитого режиссера.

"Я устала от того, что не могу извлечь выгоду из своего тела, и от разговоров, что его нужно ненавидеть. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовлетворения… Не хочу быть зависимой от родителей", - цитирует дочь Спилберга spletnik.ru.

Ее жених, 47-летний дартсмен Чак, тоже не против лицезреть видео любимой на сайтах для взрослых, но пока там есть только, так сказать, сольные ролики Микаэлы. К командной работе актриса еще не доросла.

БИ

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