"Его скорость была 318 км/ч", видеокадры как американский автогонщик "Человек-ракета" разбился на ралли попали в Сеть

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20 февраля 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на очередном ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением.

От сокрушительного удара его болид взлетел на несколько метров вверх, перевернулся и упал на крышу. Машина моментально загорелась и пожарным пришлось вырезать Ньюмена из искореженной груды железа. А десятки тысяч болельщиков были возмущены поведением босса NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей) Джо Гиббса, который после финиша бурно радовался победе гонщика Денни Хэмлина, прекрасно зная, что в это время в нескольких десятках метров борется со смертью Ньюман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)20 Фев 2020 в 12:35 PST

«Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса. Он в тяжёлом состоянии, но доктора подчеркнули, что его жизни ничто не угрожает. Мы поделимся с вами дальнейшей информацией по мере её поступления», — говорится в официальном заявлении NASCAR.