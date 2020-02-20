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"Его скорость была 318 км/ч", видеокадры как американский автогонщик "Человек-ракета" разбился на ралли попали в Сеть

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Известный гонщик Райан Ньюман по прозвищу «Человек-ракета» разбился на очередном ралли. Его Ford Mustang мчался на скорости 318 км/ч и пилот не справился с управлением.

От сокрушительного удара его болид взлетел на несколько метров вверх, перевернулся и упал на крышу. Машина моментально загорелась и пожарным пришлось вырезать Ньюмена из искореженной груды железа. А десятки тысяч болельщиков были возмущены поведением босса NASCAR (Национальная Ассоциация гонок серийных автомобилей) Джо Гиббса, который после финиша бурно радовался победе гонщика Денни Хэмлина, прекрасно зная, что в это время в нескольких десятках метров борется со смертью Ньюман.

 
 
 
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Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)20 Фев 2020 в 12:35 PST

«Райан Ньюман находится в медицинском центре Галифакса. Он в тяжёлом состоянии, но доктора подчеркнули, что его жизни ничто не угрожает. Мы поделимся с вами дальнейшей информацией по мере её поступления», — говорится в официальном заявлении NASCAR.

БИ

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