"Стать настоящим изможденным скелетом", Павлу Прилучному приходится сильно худеть ради новой роли

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19 февраля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный в картине «Побег из ада» исполнит главную роль летчика-истребителя Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концлагеря. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес.

По словам звезды «Мажора» и «Закрытой школы», отказ от еды дается ему с большим трудом. Из-за съемок и постоянных физических нагрузок итак все время хочется есть, а уж когда этого делать нельзя и подавно - все мысли только о том, чтобы « что-то в себя засунуть». Однако, работа есть работа и она иногда требует не только, например, накачаться и быть в прекрасной спортивной форме, но и наоборот - стать настоящим изможденным скелетом". А что не сделаешь, ради творчества?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)19 Фев 2020 в 1:52 PST