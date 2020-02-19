Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

"Стать настоящим изможденным скелетом", Павлу Прилучному приходится сильно худеть ради новой роли

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Павел Прилучный в картине «Побег из ада» исполнит главную роль летчика-истребителя Михаила Девятаева, который совершил побег из немецкого концлагеря. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес.

По словам звезды «Мажора» и «Закрытой школы», отказ от еды дается ему с большим трудом. Из-за съемок и постоянных физических нагрузок итак все время хочется есть, а уж когда этого делать нельзя и подавно - все мысли только о том, чтобы   « что-то в себя засунуть». Однако, работа есть работа  и она иногда требует не только, например, накачаться и быть в прекрасной спортивной форме, но и наоборот - стать настоящим изможденным скелетом". А что не сделаешь, ради творчества?

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)19 Фев 2020 в 1:52 PST

БИ

//картина дня

Политика

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и соцзащиты

Вечером в среду, 19 февраля, стало известно, что премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной. По данному вопросу высказался некоторое время назад киевский эксперт Руслан Бортник.

Спрогнозировано вероятное будущее республик Донбасса, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта с Украиной…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Бен Аффлек сделал откровенное признание о разводе со своей коллегой Дженнифер Гарнер. Мужчина подчеркнул, что трещина в их браке возникла исключительно…

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главным врачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом в среду сообщили…

//новости ан

//новости ан

Комитет ГД по госстроительству и законодательству в среду отклонил поправку депутатов фракции ЛДПР, которые предложили заменить слово "Президент" на "Верховный Правитель"…

В шести регионах России прошли операции по задержанию топ-менеджеров крупных корпораций, участвовавших в махинациях по нацпроекту. Среди задержанных – 2 управленца…

//новости ан

Павел Прилучный снимается в новом фильме. И чтобы соответствовать образу, российскому актеру катастрофически необходимо сбросить лишний вес, что дается ему с большим…

//новости ан

Актриса Елена Сафонова написала открытое письмо президенту России. Поводом для обращения к Путину послужила ужасающая ситуация с защитой животных в современной России…

//новости ан

//новости ан

Владимир Гайич – один из самых титулованных сербских самбистов. На его счету серебро чемпионата Европы по самбо и бронза Европейских игр. Он успевает совмещать тренерскую…

//новости ан