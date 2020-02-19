Профессор Хигир: Любовь Воеводиной и Махаммада – театр и с ее и с его стороны: хитрая Воеводина никого никогда не любила

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19 февраля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Оксана Воеводина, король малайзии, фото: соцсети

Одна из самых ныне обсуждаемых тем в СМИ – брак и развод россиянки Оксаны Воеводиной с Мухаммадом Пятым - Королем Малайзии. Всю подноготную этой истории рассказал еженедельнику «Аргументы недели» ее эксперт профессор психологии Борис Хигир.

Мог ли этот брак быть счастливым? Однозначно, нет! По всем показателям. Хотя крепкие пары сравнивают с разнополюсными магнитами, в этом случае люди настолько разные, что вся история попахивает фарсом.

Туанку Мухаммад V Султан Келантан родился 6 октября 1969 года. Оксана Воеводина (настоящее имя - Ксения Дягилева) родилась 10 июля 1993 года. И 1969-й и 1993-й – это год Петуха. Два Петуха не способны создать семью. Странно даже, что была попытка создания.

До Оксаны у Мухаммада было много женщин, включая первую жену – малайку, но никого он не мог удовлетворить в полной мере в постели. Король – слабый мужик, с изначально слабой потенцией. Более того, ни одна женщина не могла от него зачать, и детей от Оксаны он и не планировал. Мухаммад не любил ее, воспринимал этот брак как очередное приключение.

Оксана привлекала его эффектной внешностью, статью. Ему было приятно щеголять такой связью. В некотором роде он – такой малазийский Остап Бендер, девушки для него – разменные монеты. При этом щедрый, чувствительный, ранимый. Считал, что дорогими подарками всегда откупится. Что и произошло в нашем случае. Инициатива брака исходила от Осаны - она долго капала ему на мозги. В исламе мужики могу иметь до четырех жен одновременно, причем разводы – в порядке вещей. Соглашаясь на брак, Мухаммад, очевидно, думал: «Не беда - всегда можно будет развестись». О несерьезном его отношение к этому браку говорит и то, что все Король сделал не по правилам: не представил невесту родственникам, не спросил благословения, все напоминало секретную операцию. Узнав же после свадьбы, что у него будет ребенок, причем сын – наследник! – элементарно сдрейфил. К тому же, получил от всей королевской семьи такой нагоняй, что очень быстро, как говориться, сделал ноги.

Оксана – это тот случай, когда внешность не соответствует содержанию. Она – пустышка, «попрыгунья». Хитрая, но недалекая. Упрямая и целеустремленная. Хорошая актриса. В постели весьма холодная женщина и король – тоже не шибко страстный – ее вполне устраивал как партнер. Как и он, Оксана до этого знакомства вела довольно фривольный образ жизни. Ни с кем из мужчин так и по-настоящему не сошлась, причем не она уходила, а ее бросали. Причина – не способна к созданию семьи, равнодушная к сексу, инфантильная. Никого никогда не любила. И все ее крики о любви к Мохаммаду – это театр. С ее стороны это был самый настоящий брак по расчету. Мечтала получить следом за короной «Мисс Москва» настоящую корону, стать королевной с соответствующими материальными благами. Ради этого и охотно приняла ислам, сменила имя. Сейчас она хочет монетизировать историю своего брака и развода, попытается продать ее как можно большему количеству ток-шоу, раскрутить себя. Ребенка воспитывать не будет – отдаст своим родителям. И потихоньку начнет искать крутого жениха - побогаче и посолиднее, Мохаммада №2. Но второго Короля в ее жизни уже точно не будет.