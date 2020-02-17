Ноты и цифры: сколько получают создатели лучших саундтреков?

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17 февраля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели», Елена ДЕМЧУК ]

Почему нас вжимает в кресло во время просмотра фильма в кинотеатре? Вы когда-нибудь чувствовали эти вибрации по всему телу в момент напряжения в кино?

Безусловно, сам фильм, его сюжет и остальные важные составляющие непосредственно влияют на наше восприятие. Но мало кто знает о том, что именно музыка, так называемый саундтрек, работает на человека еще более точно и сильно, хотя мы можем даже не прислушиваться.

Люди примерно представляют заработную плату среднего музыканта в России, она, к сожалению всех творческих людей, весьма невысока. Но что можно сказать о мировых композиторах, чьи имена мелькают в титрах кино?

По официальные источникам, в среднем на работу топового(!) музыкального автора Голливуда выделяется капитал в 75-120 миллионов долларов (5-7 млрд. рублей). Эти деньги композиторы должны распределить на оплату работы оркестра (от 10 до 120 человек), аренду студий и многое другое. За успешную картину, по данным бюро статистики труда, известный композитор получает до 2-х миллионов долларов (127 млн рублей), а в год зарабатывает чуть более 50 тысяч долларов (около 3 млн рублей). Деньги немаленькие, однако важно понимать, что в данной индустрии действительно много зарабатывают, добиваются чего-либо единицы - только самые упорные, талантливые и удачливые. Даже для лучших борьба за первый свой score-заказ может длиться годами и даже десятилетиями.

Кто же эти гениальные и, как оказалось, богатые люди?

«Аргументы недели» подготовили материал о четырех известных высокооплачиваемых композиторах нашего времени.

Хильдур Гуднадоуттир, фото соцсети

Хильдур Гуднадоуттир - исландский музыкант и композитор, виолончелистка. Она известна своей музыкой к таким картинам, как «Убийца 2: Против всех», «Мария Магдалина», «Конец пути» и по сериалу HBO «Чернобыль».

У Хильдур, по сравнению, например, с уникальным Майклом Джаккино (о нем далее), работ не так много, однако все они особенно оригинальны, обладают исландским шармом. В 2020 году композитор получила множество наград за саундтрек к нашумевшему фильму «Джокер», в главной роли с оскароносным Хоакином Фениксом. Впервые за 20 лет премии именно женщина выиграла в данной номинации, хотя соперники были с мировыми именами: Александр Деспла (Маленькие женщины), Рэнди Ньюман (Брачная история), Томас Ньюман (1917), и Джон Уильямс (Звездные войны: Скайуокер. Восход).

Майкл Джаккино, фото соцсети



Майкл Джаккино - американский композитор итальянского происхождения, лауреат премии «Оскар», создатель музыки ко многим популярным фильмам, телесериалам и видеоиграм. Джаккино отличается от остальных композиторов тем, что он особенно подходит к созданию музыки. Он путешествует с командой режиссера или самостоятельно на места съемок, туда, где происходят действия мультфильма, как в случае с «Тайной Коко». Также Майкл Джаккино собрал собственный оркестр, и использует определенные духовые инструменты и приемы в саундтреках, что позволяет сразу идентифицировать его музыку - она всегда переполнена деталями, этническим колоритом и душевностью.

Знают и любят Майкла Джаккино за его работы в мультфильмах «Суперсемейка», «Рататуй», «Вверх», «Тайна Коко», в фильмах «Мир Юрского периода», «Человек-паук: Возвращение домой», «Доктор Стрэндж», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и др.

Джон Уильямс, фото соцсети



Джон Уильямс - американский композитор и дирижёр, один из самых успешных кинокомпозиторов в истории. На его счету всеми любимые и узнаваемые работы в фильмах «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Гарри Поттер», «Супермэн», «Парк Юрского периода», «Список Шиндлера» и в новогоднем фаворите «Один дома». Композитор получил 5 премий «Оскар», 4 премии «Золотой глобус», 21 премию «Грэмми» и 7 премий BAFTA. Каждый его саундтрек оставил след в памяти как старшего, так и молодого поколения. Джону Уильямсу на 2020 год уже 88 лет, однако он не перестает радовать нас своей разнообразной по характеру и технике музыкой, саундтрек к последней части «Звездных войн» был вновь номинирован на Оскар.

Джон Пауэлл, фото соцсети

Джон Пауэлл — британский композитор и дирижёр. Написал музыку к большому числу художественных и анимационных фильмов. Также является автором аудиосопровождения нескольких телевизионных проектов и рекламных роликов. Все наверняка смотрели мультфильм «Как приручить дракона» - красивую драму о драконах и людях, о семейных и многих других ценностях - именно музыка Пауэлла придавала ему особый колорит и эмоциональность. За этот саундтрек композитор был номинирован на Оскар в 2011 году. Другие, не менее любимые анимационные фильмы Дисней и Пиксар также звучат благодаря Джону Пауэллу - среди них «Шрек», «Кунг-фу панда», «Рио», «Делай ноги», «Ледниковый период», «Хортон», «Вольт».

Эти и другие великие композиторы творили историю киноиндустрии. Если Вы раньше не обращали внимание на саундтреки, то теперь же, после прочтения этой статьи, слушайте, а главное, слышьте, ведь мир музыки не менее огромен и разнообразен, чем мир кино, ну и композиторам тоже нужно семью кормить. Теперь все в ваших ушах!