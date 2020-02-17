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Актеру Вячеславу Манучарову пришлось удалить молочные железы

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Актеру Вячеславу Манучарову пришлось удалить молочные железы
В. Манучаров, фото из соцсети

Актер и телеведущий Вячеслав Манучаров откровенно признался, что ему пришлось перенести операцию по удалению молочных желез. Несколько лет назад Манучаров серьезно озаботился своей фигурой. Актер был довольно полным, весил 135 килограммов. Ему удалось похудеть за четыре месяца на 70 килограммов.

После избавления от избыточного веса Манучаров начал "строить" фигуру. Мужчина не только регулярно качался в зале, но и потреблял стероиды, гормоны. Фигура стала красивой, но Вячеслава насторожила растущая грудь.  Пришлось бежать к врачам. Его прооперировали и удалили молочные железы. Вячеслав Манучаров продолжает заниматься в тренажерном зале. Но без насилия над организмом.

Певец Стас Костюшкин - идеал мужской красоты. У него потрясающие мышцы и пресс. Он давно отказался от стероидов.

Врач-маммолог, комментирующий в программе НТВ гинекомастию — увеличение молочных желез у мужчин, подчеркнул, что лечить это нужно обязательно, потому что зачастую это может привести к раку груди у мужчин.

 

ИЧ

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