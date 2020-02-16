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Актриса Евгения Симонова показала общественности свою взрослую приемную дочь

, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Евгения Симонова показала общественности свою взрослую приемную дочь
Евгения Симонова, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актриса театра и кино Евгения Симонова показала общественности свою взрослую приемную дочь.
Евгения Симонова вырастила двух родных дочерей - Зою Кайдановскую и Марию Эшпай.

Второй мамой актрису называет Дарья Коршакова. Людмила Коршакова с дочкой жила в общежитии и должна была получить комнату. Но не успела, умерла. Симонова пробивала Даше жилье.  И стала официальным опекуном ребенка.   Евгения Павловна всю жизнь поддерживает Дарью и та называет  ее своей "второй мамой".

Симонова счастлива в браке с Андреем Эшпаем.  Актриса лечилась от рака. И муж оказывал ей самую большую поддержку. 12 лет назад Симонова перенесла операцию в Германии, ей удалили одно лёгкое.

В театре Маяковского Евгения Симонова - одна из ведущих актрис, востребованная артистка играет и на сценах других театров. Свою историю актриса легендарного фильма "В бой идут одни «старики»" Евгения Симонова рассказала в программе "Привет, Андрей!".

ИЧ

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