Актриса Евгения Симонова показала общественности свою взрослую приемную дочь

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16 февраля 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Евгения Симонова, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актриса театра и кино Евгения Симонова показала общественности свою взрослую приемную дочь.

Евгения Симонова вырастила двух родных дочерей - Зою Кайдановскую и Марию Эшпай.

Второй мамой актрису называет Дарья Коршакова. Людмила Коршакова с дочкой жила в общежитии и должна была получить комнату. Но не успела, умерла. Симонова пробивала Даше жилье. И стала официальным опекуном ребенка. Евгения Павловна всю жизнь поддерживает Дарью и та называет ее своей "второй мамой".

Симонова счастлива в браке с Андреем Эшпаем. Актриса лечилась от рака. И муж оказывал ей самую большую поддержку. 12 лет назад Симонова перенесла операцию в Германии, ей удалили одно лёгкое.

В театре Маяковского Евгения Симонова - одна из ведущих актрис, востребованная артистка играет и на сценах других театров. Свою историю актриса легендарного фильма "В бой идут одни «старики»" Евгения Симонова рассказала в программе "Привет, Андрей!".