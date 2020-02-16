Композитор, автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

Композитор, диджей, один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии. Андрею Иванову было 48 лет. Российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр Михаил Козырев рассказал о гибели Андрея Иванова.
По словам Козырева, Андрей с супругой Юлией отдыхали на пляже Бонди Бич в Сиднее. Иванова унесло океаном, он разбился о скалы и утонул. «Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — Михаил Козырев написал в Facebook
Участники проекта Triplex записывали саундтреки к фильмам и телесериалам начала 2000-х, в том числе к популярному сериалу «Бригада». С финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму «Бой с тенью», - передает RT.
О трагедии в Австралии написало издание Daily Mail. По данным издания, женщина получила несколько ссадин и сломала два пальца.