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Композитор, автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии

, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Композитор, автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии
Андрей Иванов, фото из соцсети

Композитор, диджей, один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии. Андрею Иванову было 48 лет.  Российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр Михаил Козырев рассказал о гибели Андрея Иванова.

По словам Козырева, Андрей с супругой Юлией отдыхали на пляже Бонди Бич в Сиднее. Иванова унесло океаном, он разбился о скалы и утонул. «Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — Михаил Козырев написал в Facebook

Участники проекта Triplex записывали саундтреки к фильмам и телесериалам начала 2000-х, в том числе к популярному сериалу «Бригада». С финской рок-группой Apocalyptica проект записал саундтрек к фильму «Бой с тенью», - передает RT.

О трагедии в Австралии написало издание Daily Mail. По данным издания, женщина получила несколько ссадин и сломала два пальца.

 

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