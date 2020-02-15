СМИ: Полина Гагарина зарабатыает больше супруга в 140 раз

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15 февраля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Instagram

СМИ выяснили, что известная российская певица Полина Гагарина зарабатывает больше своего супруга фотографа Дмитрия Исхакова. Отмечается, что исполнительница за год получает около 5,3 миллиона дол. (336,9 млн руб.), сообщает kp.ru.

При этом супруг возглавляет свою студию, делает частные фотосессии, работает над рекламными проектами и каталогами, но получает не более 200 тыс. рублей в месяц.

Певица не переживает за материальное положение возлюбленного. По ее словам, он знал на что идет.

«Он платит за весь быт, а я отвечаю за большие мероприятия. К примеру, строю дом...», - отметила Гагарина.

Также Исхаков проводит много времени с детьми – совместной дочерью и сыном певицы от первого брака.

Ранее сообщалось, что новый избранник Ольги Бузовой Давид Манукян обиделся на подозрения фанатов певицы в том, что весь их совместный шикарный отдых оплачивает телеведущая.