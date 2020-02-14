Сериал о Началовой вскоре выйдет на экраны

Сериал о жизни Юлии Началовой скоро появится на российских телеэкранах. Предполагается, что выход первой серии будет приурочен к годовщине смерти певицы – 16 марта.
Представитель исполнительницы Анна Исаева рассказала, что в основу сериала будут заложены реальные события из жизни артистки. Семья Началовой одобрила идею.
«Сериал мы ждем к годовщине смерти Юлии. Выйдет на Первом канале, большего сказать не могу на данный момент, пока не идет анонсирование», - сообщила Исаева.
Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от остановки сердца. Певица на протяжении нескольких лет боролась с подагрой.