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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Сериал о Началовой вскоре выйдет на экраны

, 07:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сериал о Началовой вскоре выйдет на экраны
Фото: соцсети

Сериал о жизни Юлии Началовой скоро появится на российских телеэкранах. Предполагается, что выход первой серии будет приурочен к годовщине смерти певицы – 16 марта.

Представитель исполнительницы Анна Исаева рассказала, что в основу сериала будут заложены реальные события из жизни артистки. Семья Началовой одобрила идею.

«Сериал мы ждем к годовщине смерти Юлии. Выйдет на Первом канале, большего сказать не могу на данный момент, пока не идет анонсирование», - сообщила Исаева.

Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет от остановки сердца. Певица на протяжении нескольких лет боролась с подагрой.

АБ

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