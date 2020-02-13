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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Сети появилась песня из неизданного альбома группы "Кино"

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Сети появилась песня из неизданного альбома группы
Фото: pixabay.com

В Сети появилась песня Виктора Цоя из ранее неизданного альбома. Музыкальный трек под названием «Ты мог быть героем» был записан группой «Кино» в 1986 году – за несколько лет до гибели Цоя.

Рабочим названием релиза стало «Любовь – это не шутка». В звукозаписывающей компании, которая представила трек, отметили, что ранее альбом не издавался, а записи, вошедшие в него, распространялись или в качестве бонус-треков, или на дисках с пометкой «Неизданные песни».

Отмечается, что весь альбом культовой советской рок-группы появится в открытом доступе в мае этого года.

АБ

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