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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Располневший принц Гарри разочаровал Меган Маркл

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Располневший принц Гарри разочаровал Меган Маркл
фото: instagram

Меган Маркл настояла на том, чтобы принц Гарри сбросил лишний вес и обновил свой гардероб. Таким образом она готовит мужа к встрече с американскими знаменитостями.

Меган Маркл решила вернуться в шоу-бизнес и наладить контакты с голливудскими звездами. Она хочет, чтобы ее супруг предстал перед знаменитостями в наилучшем свете. Это касается и его внешнего вида.  

"За последнее время он набрал несколько фунтов, особенно на лице, и Меган приказала ему разобраться с этим", - рассказал осведомленный источник. С его слов, теперь принцу Гарри придется сесть на диету и регулярно заниматься в спортзале с тренером, чтобы больше не разочаровывать жену. 

Она хочет, чтобы они выглядели на миллион долларов, когда они пойдут на ужин с такими людьми, как Джордж и Амаль Клуни. Поэтому принцу Гарри придется поработать в том числе над своим стилем и внести разнообразие в свой гардероб.

 

 

 

СЕ

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