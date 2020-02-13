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13 февраля 2020, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]

"Рыжий" с Машей и сыновьми, фото? Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Солист группы "Иванушки-Interntional" Андрей Григорьев -Апполонов прошел ДНК-тест на отцовство. Жительница Сочи Олеся Сазонова заявила, что Рыжий из "Иванушек" является отцом ее шестилетнего сына Георгия.

Андрей Григорьев-Апполонов - уроженец Сочи. Он приезжает на родину отдыхать и работать. Недавно распалась семья Рыжего. 49-летния Григорьев-Апполонов и Маша развелись. Онм остались в хороших отношениях. Артист встречается со своими сыновьями. Бывшая супруга Мария уже вышла замуж и родила сына от известного баскетболиста.

Олеся Сазонова заявила, что у нее были отношения с певцом, и она родила от него сына. Андрей Григорьев -Апполонов открестился от внебрачного сына. В программе "Пусть говорят" он называл Сазонову ненормальной женщиной.

Действительно, они были знакомы. По словам певца, девушка была такой ярой фанаткой, что ее он побаивался. Григорьев -Апполонов всю программу у Дмитрия Борисова возмущался тем, что девушка приписывает ему отцовство.

Певец не отец мальчика. Такой результат показал тест на сто процентов.

Доказав правду, "Рыжий" со своим адвокатом намерен подать иск в суд на женщину и взыскать с нее один миллион рублей за нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации.