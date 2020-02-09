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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Оззи Осборн рассказал о необычной презентации нового альбома

, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Оззи Осборн рассказал о необычной презентации нового альбома
Фото: соцсети

Известный рок-музыкант Оззи Осборн рассказал о необычной презентации нового альбома. 71-летний рокер представит публике пластинку разом в 50 точках по всему миру.

Презентация альбома «Крестного отца хэви-метала» будет проводиться 20 февраля в клубах и тату-салонах. При этом официальной датой выхода новой пластинки Оззи заявлено 21 февраля.

Музыкант рассказал, что желающие смогут посетить заявленные места, послушать новые песни и сделать себе татуировку. При этом их будут делать по принципу «кто первый придет, того и будут обслуживать». Также забронировать место можно на сайте. В Российской столице презентация состоится в тату-салоне.

АБ

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