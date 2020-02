Во имя чего трясли ягодицами Шакира и Дженнифер Лопес?

//Шоу-бизнес 13+

Недавно в Майами состоялся решающий матч игры НФЛ в сезоне 2019/2020 – Супербоул. Однако всем запомнился не триумф «Канзас-Сити Чифс», а зрелищное выступление Шакиры и Дженнифер Лопес во время перерыва.

Впервые за историю Супербоула на одной сцене сошлись две латиноамериканские дивы – и их тут же успели обвинить и в излишней сексуальности, и в иллюзорном патриотизме.

Короткие юбки, топы, тверк, танцы на пилоне – вряд ли это напоминает «семейное шоу». «НФЛ утверждает, что выступает против сексуальной эксплуатации образа женщины, и при этом устраивает шоу, оскорбляющее ее достоинство и овеществляющее ее. Устрашающий пример для миллионов женщин со всего мира», – заявил основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк.

Невозможно не отметить и двухстороннюю накидку Джей Ло с пуэрториканским и американским флагами (зрители при этом могли видеть символику лишь одной страны – Пуэрто-Рико), белые кофты детей с еле-видимыми серебряными флагами США. И, конечно, не обошлось без политического подтекста: дети пели в клетках, что символизирует «недовольство иммиграционной политикой Трампа и проблемами детей, удерживаемых в центрах содержания иммигрантов».

С особой интонацией Шакира пропела строчку из песни Let’s Get Loud, обращаясь к 11-летней дочери Джей Ло Эмме: ain't nobody gotta tell ya what you gotta do (пер.: никто не должен говорить тебе, что ты должен делать).

Кроме того, Шакира во время своего выступления показала язык. В странах Ближнего Востока этот праздничный жест называется «загрута». Предполагается, что с его помощью певица намекнула на расширение Трампом перечня стран (в основном арабских), в отношении которых действует запрет на поездки в США.

Перед игрой Джей Ло в одной из своих Instagram stories сказала: «Я хочу устроить масштабное празднование, большую вечеринку. Я хочу вдохновить мужчин, и женщин, и латиноамериканцев, и людей со всего мира мечтать о большем».

Шакира же на пресс-конференции перед игрой предварила выступление следующими «тезисами»: «Латиноамериканцы в США сейчас переживают тяжелый период, и я думаю, что для нас [Шакиры и Дженнифер Лопес] очень важно передать идею единства и показать, какую силу в этой стране представляют латиноамериканцы».

Для любой звезды перерыв Супербоула – крупнейшая рекламная (а теперь, похоже, и пропагандистская) площадка на планете. Шакира и Джей Ло воспользовались ей, чтобы передать ту самую идею единства; они «готовы выступать бесплатно и даже оплачивать расходы на выступления через собственные лейблы или продюсеров — все ради доступа к аудитории», - подтверждает президент консалтинговой фирмы Sportscorp Марк Ганис.