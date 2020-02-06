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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Лолита собралась при разводе лишить бывшего мужа Дмитрия Иванова паспорта и гражданства

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита собралась при разводе лишить бывшего мужа Дмитрия Иванова паспорта и гражданства
Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Певица Лолита Милявская готовится к разводу с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Событие обещает быть громким. Интересы артистки в суде будет представлять адвокат Сергей Жорин, у которого есть немалый опыт защиты знаменитостей, - сообщает kp.ru.

Лолите и Иванову предстоит делить имущество. Певица пытается доказать, что 8-летний брак с Ивановым был фиктивным.
После того, как Милявская объявила о расставании с мужем, появились слухи о том, что до Лолиты у Иванова была женой женщина еще старше Лолиты. И они якобы поженились ради гражданства Дмитрию.

Если возможно будет доказать, что бывшая супруга Иванова была по договоренности, то мужчина лишится гражданства России. Если брак с Лолитой удастся признать фиктивным, Дмитрий потеряет паспорт гражданина Израиля, который получил в браке с певицей.

Дмитрий Иванов  уже комментировал сообщение о фиктивном браке в 2009 году с пожилой женщиной, которая «годилась ему в матери». 

ИЧ

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