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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Диана Арбенина показала подросших детей-близнецов

, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Диана Арбенина показала подросших детей-близнецов
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина показала подросших детей-близнецов. Сыну и дочери певицы исполнилось по десять лет. Воспитывать Артёма и Марту Арбениной помогают её родители. Сама певица работает круглосуточно.

 
 
 
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Публикация от Диана Арбенина.Ночные Снайперы (@thenightsnipers)4 Фев 2020 в 3:39 PST

С отцом своих детей Арбенина отношений не поддерживает. Её двойняшки ни разу не видели второго родителя. Арбенина стала матерью в 36 лет. До этого возраста о детях она не задумывалась.

Однажды они собрались большой компанией. Певица увидела ребенка и наблюдала за ним целый вечер. Пришла мысль - хочу своих детей. Два года назад она полюбила мужчину. Но отношений у них не сложилось. Теперь в 45 лет Арбенина захотела, чтобы рядом был подходящий мужчина. "Мне нужен человек, с которым можно идти параллельно, потому что быть вместе – это смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Человек с чувством юмора. И еще я хочу, чтобы он умел готовить", - поделилась певица, какого хочет мужчину.

ИЧ

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