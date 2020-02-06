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6 февраля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина показала подросших детей-близнецов. Сыну и дочери певицы исполнилось по десять лет. Воспитывать Артёма и Марту Арбениной помогают её родители. Сама певица работает круглосуточно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Арбенина.Ночные Снайперы (@thenightsnipers)4 Фев 2020 в 3:39 PST

С отцом своих детей Арбенина отношений не поддерживает. Её двойняшки ни разу не видели второго родителя. Арбенина стала матерью в 36 лет. До этого возраста о детях она не задумывалась.

Однажды они собрались большой компанией. Певица увидела ребенка и наблюдала за ним целый вечер. Пришла мысль - хочу своих детей. Два года назад она полюбила мужчину. Но отношений у них не сложилось. Теперь в 45 лет Арбенина захотела, чтобы рядом был подходящий мужчина. "Мне нужен человек, с которым можно идти параллельно, потому что быть вместе – это смотреть не друг на друга, а в одну сторону. Человек с чувством юмора. И еще я хочу, чтобы он умел готовить", - поделилась певица, какого хочет мужчину.