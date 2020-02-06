Сын Сафронова Лука рассказал, почему не стремится похудеть

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6 февраля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

240-килограммовый сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин объяснил, почему не собирается худеть. Молодой человек признался, что, несмотря на порицания общества, он счастлив в своём теле.

Пианист рассказал, что когда-то был стройным, но в то время он ощущал себя несчастным. По его мнению, беспокойство о собственной внешности отвлекало его не только от работы, но и от жизни. В соцсети Лука призвал людей перестать переживать за всё подряд.

«Я когда-то был очень стройным и вполне себе привлекательным, по стандартам сегодняшней моды, красоты и каким-то таким модным канонам. Но я был несчастен, я очень много страдал, я во всем себе отказывал», - поделился пианист.