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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Певица Слава оценила качество дорог: "Это не дорога, а ад! "

, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Слава оценила качество дорог:
Слава, фото: Nadezhda Lebedeva, globallookpress.com

Певица Слава, побывав на гастролях в Надыме и Новом Уренгое, эмоционально высказалась о местных дорогах. Артистка страшно ругалась, проехав всего лишь 260 километров из Нового Уренгоя в Надым.

Впечатленная Слава оценила: "Это не дорога, а ад!". "Это бетонка, на которой у меня три раза вылетел позвоночник и влетел обратно. Слава Богу, что он влетел! Мой помощник Николай 30 раз ударился головой о потолок", - поделилась артистка.

Слава переживает за местных жителей, которые постоянно ездят по этой дороге, - сообщает teleprogramma.pro. "Богатейшие люди, богатейшее место, где добывается уголь, газ, нефть и все остальное, ездят по таким дебильным дорогам. Это бесит!" — возмущена певица.

Надым и Новый Уренгой - города  в Ямало-Ненецком автономном округе.

ИЧ

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