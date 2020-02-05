В каких домах живут российские звёзды шоу-бизнеса

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5 февраля 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова, Журналист ]

Особняк в Москве, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com. Фото внутри текста: Instagram, «ВКонтакте»

Знаменитый певец Дима Билан удивил поклонников своим новым домом:огромные окна от пола и почти до потолка, просторная светлая кухня со встроенной техникой и барной стойкой, всё выполнено в спокойных бело-коричневых тонах. Артист устроил подписчикам в социальной сети небольшую виртуальную экскурсию по роскошному особняку, который появился у него недавно. «Аргументы недели» исследовали, где и как живут наши другие знаменитости.

Ожидание ипотеки на однушку, кредит с предательскими процентами за двушку у МКАДа, отсутствие ремонта с 90-х в своей родной кровной трёшке – это всё про нас, простых смертных. Другое дело – представители отечественного шоу-бизнеса. Те, кто блещет на телеэкранах могут себе позволить особняки, апартаменты, таунхаусы и огромные квартиры в центре столицы. Давайте заглянем в галактики наших звёзд и узнаем, как им там живётся.

Стас Михайлов

Российский 50-летний певец Стас Михайлов построил величественный особняк для своей семьи в Подмосковье, близ Истры. Стиль постройки – классика, разработкой дизайна также занималась жена певца Инна. У Михайловых шесть детей. Так что особое внимание при планировке уделялось детским комнатам.

Маша Распутина



У российской певицы Маши Распутиной тоже есть собственный дом, внутри больше похожий на роскошный дворец. Основной цвет внутренних интерьеров её особняка — золотой. При этом внешний вид дома уравновешивает всю вычурность дизайна — снаружи он оформлен в сдержанных тонах.

Филипп Киркоров



Король советской и российской эстрады, Филипп Киркоров, владеет особняком. Дом Киркорова находится в Мякининской пойме, всего в 2 км от МКАД. Там есть все, что нужно для отдыха от жизни в ритме большого города: чистый воздух, выход к воде и прекрасные виды на природу. Особняк построен в неоклассическом стиле. Дом оборудован тренажёрным залом, бассейном, на территории усадьбы даже есть часовня. На удивление, дизайн особняка яркого Киркорова выдержан в спокойных тонах.

Анастасия Волочкова



Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова охотно делится роскошной обстановкой своего дома в социальных сетях, ничего не скрывая и не боясь огласки, в отличие от многих других российских селебрити. Волочкова владеет особняком, расположенным в 13 км от Москвы на Новой Риге. Площадь дома экс-балерины — 850 кв. м, размер участка — 16 соток. Анастасия уверяет, что вопросы ремонта и обустройства решались под её личным руководством, а разработкой дизайна она занималась самостоятельно.

Никас Сафронов



В апартаментах светского российского художника Никаса Сафронова в Брюсовом переулке Москвы 15 комнат на трех этажах. Дом Никаса заставлен антикварными вещами — от стола Наполеона Бонапарта до кровати королевы Франции Марии-Антуанетты. На ремонт "гнёздышка" потребовалось 11 лет. Художник сам покупал ценные лоты на европейских аукционах, разрабатывал дизайн квартиры и создавал эскизы росписей. На верхнем этаже квартиры Сафронова – зимний сад и терраса с потрясающим видом на Кремль. Есть своя библиотека с коллекцией старинных книг, где Никас находит уединение и умиротворение.

Ольга Бузова



Петербурженка Бузова давно уехала из родного города – сначала в Подмосковье, где её дом, точнее, дом-2, а потом перебралась и в самый центр Москвы. Ольга живёт в комплексе апартаментов премиум-класса “Балчуг Резиденс” с видом на Кремль. Этот расположенный в Замоскворечье ЖК цепляет не вызывающим внешним видом, а комфортом – он может похвастать самыми современными инженерными коммуникациями, зелёным внутренним двором, богатой собственной инфраструктурой. Чтобы фанаты не беспокоили живущих здесь кумиров, комплекс находится под круглосуточной охраной. Какая именно квартира у Бузовой, неизвестно, но один квадратный метр в «Балчуг Резиденс» стоит от 459 тысяч рублей, так что даже если певица приобрела себе самый бюджетный вариант, он обошёлся ей в 31,7 миллиона.

Сергей Шнуров

Ещё один знаменитый петербуржец, Сергей Шнуров, из своего родного города никуда переезжать не планирует. Хоть на заре карьеры он и спел, что его адрес – не дома и не улица, это не так. Благодаря социальным сетям артиста, всем его поклонникам известно, что живёт он в доходном доме Веге, на пересечении проспекта Римского-Корсакова и Крюкова канала. Интерьер просторного жилья Шнурова можно рассмотреть в его интервью Юрию Дудю.

Это богато обставленная многокомнатная квартира на четвёртом этаже, в которой можно как спокойно музицировать, сидя на балконе и глядя на воду, так и устраивать безбашенные алкогольные вечеринки (и хозяин, можно не сомневаться, нередко практикует использование такой возможности).

Анна Семенович



Бывшая участница группы “Блестящие”, Анна Семенович свою первую квартиру в столице купила сама в 2006-ом году, хоть и не без помощи родителей. Уже сильно позже, Семенович получила ещё одну квартиру в подарок. На красивейшее жильё на Проспекте мира расщедрился её бывший возлюбленный Иван Станкевич, вместе с которым она жила в ЖК “Золотая миля”. Обустраивала новое жильё Семенович самостоятельно: в гостиной – беговая дорожка, на кухне – чёрная итальянская мебель, а в коридоре – сразу две гардеробные, одна для одежды, а вторая для обуви. На всё убранство в сумме было потрачено не меньше сорока миллионов рублей.

Григорий Лепс



В собственности Григория Лепса есть не только рюмка водки на столе, но и два дома в подмосковном коттеджном посёлке «Третья Охта», на Новой Риге. Несмотря на то, что окружает здания исконно русская природа (берёзки, ёлочки, водоёмы), сами они выполнены в стиле буддийских пагод. Такой внешний вид домов объясняется тем, что певец некоторое время жил в Таиланде, но чем объяснить тот факт, что их два? Ничем, кроме лепсовского трудолюбия – в одном трёхэтажном здании он живёт с женой и детьми, а во втором работает со своими музыкантами. Причём, последних не обижает – второе здание ничем не уступает первому, в нём нашлось место не только для репетиционного зала и студии звукозаписи, но и для столовой и спальных номеров. Такой масштабный проект обошёлся певцу примерно в 400 миллионов рублей.

Дмитрий Нагиев



Россияне так часто видят Дмитрия Нагиева по телевизору, так любят его чувство юмора, что воспринимают его чуть ли не как члена семьи. Однако на самом деле Нагиев – человек довольно закрытый, который не очень-то любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что у него есть квартира в Москве, но где именно и какая – тайна за семью печатями. Есть чуть больше сведений о загородных домах шоумена. Первый располагается на исторической родине Нагиева, под Петербургом. Это яркий и стильный коттедж с открытой террасой, с сауной и спортзалом. Перефразируя рекламу с Нагиевым, не просто коттедж, а "коттеджище”! Второй – чуть более скромный дом на 250 квадратных метров в подмосковном посёлке Княжье озеро. Даже предприимчивый Фома из «Физрука» на такой богатый особняк бы не заработал.

Вера Брежнева

Вера Брежнева, в девичестве Галушка, начинала свою карьеру ещё на Украине, где жила в пентхаусе в центре Киева. Переехав в Москву, уровень своей жизни она, конечно, нисколько не снизила – сначала купила просторные апартаменты в элитном ЖК на Воздвиженке, а потом и двухэтажный коттедж в подмосковном посёлке “Миллениум Парк”. Это классический особняк, словно перенесенный в реальность из голливудской романтической комедии – небольшой забор с живой изгородью, колонны у входной двери, красная черепица на крыше. Объективности ради надо сказать, что эту покупку Брежнева совершила ещё в 2013-м, а в 2015-м она вышла замуж за Константина Меладзе, у которого тоже был коттедж неподалёку. В каком из домов они живут сейчас, точно неизвестно.

Валерий Меладзе



Говоря о жильё вышеупомянутом представителе российской поп-сцены, Валерии Меладзе, стоит сказать, что его творчество и любовь слушателей помогла заработать достаточно денег на то, чтобы из съёмной однушки на окраине столицы перебраться в собственный дом на Рублёвке. Позже, правда, Меладзе пришлось оставить этот коттедж, примерная стоимость которого может составлять 160 миллионов рублей, бывшей жене. Но сам не остался ни с чем: переехал в другое загородное жильё – двухэтажный белый особняк на Новой Риге.

Алла Пугачева и Максим Галкин



Дом Максима Галкина и Аллы Пугачевой можно назваться настоящим замком. Располагается нескромный домик в подмосковной деревне Грязь Одинцовского района. Жильё Аллы и Максима было самой обсуждаемой в СМИ темой ещё до того, как молодожены в него заселились. Галкин с детства хотел жить в замке и смог осуществить свою мечту. Особняк эстрадный артист построил специально для Аллы. Площадь шестиэтажного замка в викторианском стиле составляет 2300 кв. м. В нём есть всё для роскошной жизни — от бассейна до зимнего сада. Гости звездной четы могут разместиться в пяти гостевых комнатах замка. Всего в доме 20 комнат.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко



Особняк Евгения Плющенко и Яны Рудковской на Рублево-Успенском шоссе отличается роскошным убранством. В трехэтажном доме есть бассейн и тренажерный зал, во дворе – хоккейная площадка. Интерьер дома выдержан в светлых тонах. Особый шик и гордость хозяйки — зеркальная мебель «Arte Veneziana» и антикварные вещи с богатой историей.

Владислав Доронин



Российский предприниматель, основатель Capital Group, Владислав Доронин отделал себе не просто дом, а почти космических корабль стоимостью 140 миллионов долларов. Проектом дома Capital Hill House, похожего на воздушное судно нового поколения, занималась Заха Хадид, культовый британский архитектор. По словам Доронина, она нарисовала эскиз дома в стиле неофутуризма на салфетке во время их встречи в Лондоне. Российский миллиардер и Хадид нашли общий язык на почве любви к русскому авангарду, творчеству Эля Лисицкого и Казимира Малевича. Площадь резиденции в подмосковной Барвихе — около 3 тыс кв. м. Неудивительно, но на корабле есть ночной клуб, бассейн и спа. Доронин планировал жить в особняке вместе с супермоделью Наоми Кэмпбелл, но пара рассталась.