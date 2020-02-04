Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скоропостижно умер в возрасте 25 лет

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4 февраля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в субботу, 1 февраля, в возрасте 25 лет.

Похороны Григоряна пройдут 5 февраля в Воронежской области. Прощание с Овиком сегодня прошло в Москве.

«Не стало Овика Григоряна. Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Клуба в официальной группе в «Вконтакте».

«Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже», — сообщается на странице команды в Инстаграм.

8 января мужчина почуствовал себя плохо. Ему вызвали скорую, в больнице врачи диагностировали инсульт. Григорян прошел курс лечения и после улучшения 21 января его из больницы выписали.

Но буквально через два дня у Овика случился приступ на прогулке с друзьями.

сильнейшей головной боли он упал на землю и потерял сознание. Его госпитализировали. Медики в ходе обследования обнаружили аневризму и приняли решение о введении пациента в кому. Команда собирала деньги на операцию, которую планировали делать Григоряну.

У Григоряна также оказалась обширная гематома в мозгу, поэтому операцию пришлось отложить. Но улучшения не наступило.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от "Армянская сборная", г. Москва (@armyanskaya_sbornaya)1 Фев 2020 в 3:31 PST