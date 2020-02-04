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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Почему Ксения Собчак обращалась к Андрею Малахову из ванны

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Почему Ксения Собчак обращалась к Андрею Малахову из ванны
Ксения Собчак, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телезрители заинтересовались, с какой целью Ксения Собчак, лежа в пене в ванне, обращается к телеведущему Андрею Малахову. Общественность ранее узнала, что Собчак хочет работать на Первом канале, но никак не достигнет договоренности с руководством канала.

Обсуждались версии работы Ксении в программе "Пусть говорят" по очереди с Дмитрием Борисовым. Несколько месяцев Собчак не появлялась на Первом.  А на днях стало известно: 38-летняя Ксения Собчак будет вести новое шоу с 55-летним Александром Гордоном.

Сейчас Гордон ведет на Первом канале программу "Мужское, женское" с Юлией Барановской.

Собчак уточнила, что почти три года обсуждала возможное сотрудничество с "Первым каналом". Наконец выбрали подходящий формат. Какие темы будут поднимать Собчак и Гордон - скоро увидим.

ИЧ

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