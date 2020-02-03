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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Вилли Вонка теперь женщина?

, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Вилли Вонка теперь женщина?
Фото: кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Источник на киностудии Warner Bros сообщил, что в скором времени готовится приквел-перезагрузка истории про Вилли Вонку и его волшебную шоколадную фабрику. Студия уже ищет на главную роль… актрису!

Один из главных персонажей сказки Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" в новой экранной адаптации может сменить гендерную принадлежность и стать женщиной. Киноделы считают, что таким образом смогут подогреть зрительский интерес к новому фильму.

Отмечается, что сюжет рассказывает о жизни Вилли Вонки до того, как он задумался о наследнике. В фильме также покажут знакомство кондитера с верными умпа-лумпами.

АБ

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