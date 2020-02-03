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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Лепс рассказал об операции на связках

, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Лепс рассказал об операции на связках
Фото: соцсети

Популярный отечественный певец Григорий Лепс рассказал, что перенёс операцию на голосовых связках. Для лечения музыкант выбрал клинику в Париже. За последний год хирургическое вмешательство стало третьим.

Лепс уже обращался к хирургам парижской клиники за помощью в мае и июле прошедшего года. Он признался, что чем старше становится, тем сложнее ему даётся напряжённый рабочий график.

«Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те», - объяснил артист. После операции он отправился на отдых в Италию вместе с супругой.

АБ

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