Лепс рассказал об операции на связках

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3 февраля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Популярный отечественный певец Григорий Лепс рассказал, что перенёс операцию на голосовых связках. Для лечения музыкант выбрал клинику в Париже. За последний год хирургическое вмешательство стало третьим.

Лепс уже обращался к хирургам парижской клиники за помощью в мае и июле прошедшего года. Он признался, что чем старше становится, тем сложнее ему даётся напряжённый рабочий график.

«Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те», - объяснил артист. После операции он отправился на отдых в Италию вместе с супругой.