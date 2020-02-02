Дочь Михаила Ефремова поделилась, как пьёт её мать актриса Ксения Качалина

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2 февраля 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Качалина в центре, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария поделилась, как сильно сейчас пьёт её мать актриса Ксения Качалина. 19-летняя студентка Анна-Мария Ефремова опубликовала пост в соцсети о маме-алкоголичке.

Фолловеры высказали разные мнения по поводу сообщения девушки о пьющей матери. Анна-Мария живёт отдельно от матери и от семьи отца, но по выходным приезжает к папе. Мать девушки видит совсем редко.

Не секрет, что Ксения Качалина зависима от алкоголя. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", - признавалась в одном из интервью бывшая супруга Михаила Ефремова Ксения Качалина.

Анна-Мария недавно написала в Инстаграм, что от мамы постоянно пахнет алкоголем. "Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо", - призналась девушка.

Анна-Мария уверена, что у неё проблем с алкоголем не будет. "Снова проговариваю про себя: не мое будущее, не мое настоящее, не стану такой, не обязательно общаться. Ее лицо искажает уродливое подобие флиртующей улыбки, она встает в кривую позу", - пишет Анна-Мария.

Дочь Ефремова считает, что помочь матери не может никто, так как она сама ничего не хочет. "Отпусти и прости..просто постарайся радоваться светлому и хорошему. Жизнь сама по себе крутая штука! Вокруг столько всего! Есть хорошие слова..", - советуют фолловеры Анне-Марии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Мария Ефремова (@amefremova)28 Янв 2020 в 2:10 PST

Напомним, Михаил Ефремов женился пять раз. У него шестеро детей. Актёр недавно стал дедом. Пятая супруга Ефремова Софья держит его в "ежовых рукавицах". Однажды женщина призналась священнику в избиении мужа.