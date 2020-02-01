Светлана Хоркина призналась, что ее старший сын рожден от любовной связи с мужем известной актрисы

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1 февраля 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

Двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина давно не ставит спортивных рекордов, да и в Думе она ничего особенного не сделала, так место занимала, зато она написала книгу о себе любимой и ее как-то надо продать. А скандал, как известно, лучший способ привлечь к себе внимание.

Вот и решилась 41 -летняя спортивная звезда в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признаться, что ее старший 14-летний сын Святослав был рожден от любовной связи с мужем актрисы Веры Глаголевой миллиардером Кириллом Шубским. Так же она рассказала, что их любовная связь длилась целых 8 лет и закончилась, когда она сообщила, что беременна.

«Светлана Хоркина - женщина некрасивая, асексуальная, но несмотря на внешний вид, имеет одно достоинство - она бренд. Ну, кто в здравом уме и с нормальной ориентацией захочет синюшную Светочку? Только человек, который возбуждается не от женского тела, а от его достижений», - уверена Лена Миро.

И именно тем, что нужно как-то поднимать интерес к собственной персоне и объясняет скандальный блогер столько странные признания спортсменки. «И нет бы теперь молчать -- ходит и всем орёт об этой мерзости!», - заключает Мироненко.