У внука актрисы Марии Шукшиной Марка появился ангел-хранитель. Мама маленького Марка Фрейя Зильбер начала общаться с семьей Шукшиных. Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин - отец малыша.
Макар познакомился с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер в социальной сети. Девушка приехала в Москву, стала жить с Макаром в его квартире и вскоре забеременела. Но отношения у молодых людей не сложились. ни рассталась со скандалом.
Фрейя Зильбер стала принимать участие в шоу Андреях Малахова.
После того, как ее контракт с телевидением закончился, девушка пришла к Марии Шукшиной и бывшему возлюбленному и попросила, чтобы Марк пожил у них.
Шукшины приняли мальчика. Экспертиза подтвердила, Марк - сын Макара.
Бабушка и отец покрестили мальчика. "Вот теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен", - подписала Мария Шукшина видео, опубликованное в Инстаграм.