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31 января 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

У внука актрисы Марии Шукшиной Марка появился ангел-хранитель. Мама маленького Марка Фрейя Зильбер начала общаться с семьей Шукшиных. Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин - отец малыша.

Макар познакомился с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер в социальной сети. Девушка приехала в Москву, стала жить с Макаром в его квартире и вскоре забеременела. Но отношения у молодых людей не сложились. ни рассталась со скандалом.

Фрейя Зильбер стала принимать участие в шоу Андреях Малахова.

После того, как ее контракт с телевидением закончился, девушка пришла к Марии Шукшиной и бывшему возлюбленному и попросила, чтобы Марк пожил у них.

Шукшины приняли мальчика. Экспертиза подтвердила, Марк - сын Макара.

Бабушка и отец покрестили мальчика. "Вот теперь и у нашего Маркуши есть Ангел Хранитель, который будет охранять его от всего плохого, и никакой враг теперь ему не страшен", - подписала Мария Шукшина видео, опубликованное в Инстаграм.