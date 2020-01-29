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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В сети обсуждают фото Юлии Барановской без макияжа

, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают фото Юлии Барановской без макияжа
телеведущая Юлия Барановская, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи сети обсуждают "честный" снимок, на котором телеведущая Юлия Барановская позирует без макияжа. Мнения фолловеров знаменитости по поводу ее естественной внешности кардинально разделились.

Многие сочли, что без косметики Юлия выглядит "как-то жутковато" и порекомендовали ей все же использовать макияж даже в том случае, если она находится дома. Нашлись те, кому показалось, что внешность Барановской без туши, подводки и румян очень далека от идеальной.

Некоторые, однако, встали на защиту телеведущей и матери троих детей, отметив, что без косметики Юлия выглядит очень юной. Кроме того, по их мнению, работающей женщине с детьми очень тяжело найти время для себя во время выполнения домашних дел. Также ряд подписчиков поддержал Барановскую, заметив, что кожа страдает, если постоянно находится под слоем грима.

 

 
 
 
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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)28 Янв 2020 в 2:23 PST

ЕТ

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