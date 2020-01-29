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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Дмитрий Маликов в день 50-летия вспомнил отношения с Натальей Ветлицкой

, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Маликов в день 50-летия вспомнил отношения с Натальей Ветлицкой
Дмитрий Маликов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Музыканту Дмитрию Маликову 29 января исполнилось 50 лет. Сейчас певец счастлив в браке с женой Еленой, их дочь Стефания - студентка, младшему Марку - два года. 

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)27 Дек 2019 в 8:13 PST

Возможно, сын Маликова пойдет по стопам отца.

Дмитрий занимается с малышом музыкой, усаживает  Марка на детском  стульчике рядом с собой и играет мальчику на рояле. По словам Маликова, мальчик у них общительный, в маму. У Марка сейчас два интереса – "танцы и большие машины". Марка Маликова родители водят в балетную школу Илзе Лиепы.  Но позже в жизни малыша будет и спорт.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)11 Ноя 2019 в 10:48 PST

Возможно, игровой вид спорта, типа футбола или хоккея. Сам Дмитрий Маликов занимался футболом и сейчас находится в отличной спортивной форме, - сообщает teleprogramma.pro.

Недавно певица, звезда 80-х Наталья Ветлицкая, вспоминая свои отношения с мужчинами, рассказала о романе с Дмитрием Маликовым. Он моложе артистки на несколько лет.  Наталья и Дмитрий пытались жить вместе. Но, возможно, двум творческим натурам трудно найти компромисс. По признанию Ветлицкой, они так ругались с юным Маликовым, что порой дело доходило до рукоприкладства. Она ударила возлюбленного "по башке каблуком".

Маликов уже забыл об этих бурных моментах. По воспоминаниям Дмитрия, у них с Наташей были бытовые ссоры, - пишет "АиФ". Он не исключает, что тогда рассвирепевшая Наталья ударила его каблуком и, может быть, даже рассекла голову. "Но это все было на уровне: милые бранятся – только тешатся", - отметил музыкант.

 

 
 
 
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Публикация от Наталья Ветлицкая (@n_vetlitskaya)28 Янв 2020 в 12:39 PST

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)28 Янв 2020 в 1:01 PST

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