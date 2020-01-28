Стало известно, какой мультфильм Disney экранизирует следующим

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28 января 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: логотип Disney

Современные экранизации классических мультфильмов студии Disney пользуются большой популярностью. После ремейка «Короля льва» студия решила не останавливаться и назвала следующий любимый с детства мультик, который получит вторую жизнь.

В Disney решили экранизировать мультфильм про маленького оленёнка по имени Бемби, который впервые появился на экранах в 1942 году. В ремейке съёмки живой природы будут переплетаться с анимированными героями.

Отмечается, что в команду сценаристов войдут авторы, принимавшие участие в создании «Изгой-один. Звездные войны: Истории» и «Капитан Марвел».