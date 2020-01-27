//Шоу-бизнес 13+

27 января 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Любовь к экспериментам певицу Успенскую до добра не доведет, считают пользователи Сети. Подписчики итак смеются над королевой шансона, которая несмотря на возраст, предпочитает все время оголяться и демонстрировать «старческую сексуальность» на своей странице в Instagram, чем доводит до белого каления борцов за нравственность.

А тут еще Любовь Успенская призналась, что на одном из концертов она 4 часа сидела на сцене голой. «Да, недавно четыре часа просидела голой на сцене, но прикрывалась баяном. Я же не показывала ничего такого, все было в меру, не вульгарно, но смысл такой, что там, конечно, за гранью», — рассказывает певица. Зачем это ей понадобилось, никто не знает, но, видимо, это был такой эксперимент.

Хейтеры давно считают, что «бабка на старости лет умом тронулась», но певица утверждает, что она пересмотрела свои взгляды на жизнь после аварии, которая случилась с ее дочерью. Наследница певицы сильно повредила челюсть во время прогулки на велосипеде, отдыхая на Коста-Рике.

Успенская начала ценить каждый день, при этом она пообещала позволять себе быть не такой, как все, даже если это не всегда уместно. «Когда произошла эта история с Таней, я поняла, что мне нужно что-то делать, что-то менять, иначе можно сойти с ума. И это дало мне такую силу и уверенность, что я сегодня могу хайповать, надевать красивые мини-юбки и не обращать ни на кого внимания», — цитирует артистку oane.ws.