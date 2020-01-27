Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Шоу-бизнес 13+

Любовь Успенская призналась, что на одном из концертов она 4 часа сидела на сцене голой

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Любовь Успенская призналась, что на одном из концертов она 4 часа сидела на сцене голой
Фото: cоцсети

Любовь к экспериментам певицу Успенскую до добра не доведет, считают пользователи Сети. Подписчики итак смеются над королевой шансона, которая несмотря на возраст, предпочитает все время оголяться и демонстрировать «старческую сексуальность» на своей странице в Instagram, чем доводит до белого каления борцов за нравственность.

А тут еще Любовь Успенская призналась, что на одном из концертов она 4 часа сидела на сцене голой. «Да, недавно четыре часа просидела голой на сцене, но прикрывалась баяном. Я же не показывала ничего такого, все было в меру, не вульгарно, но смысл такой, что там, конечно, за гранью», — рассказывает певица. Зачем это ей понадобилось, никто не знает, но, видимо, это был такой эксперимент.

Хейтеры давно считают, что «бабка на старости лет умом тронулась», но певица утверждает, что она пересмотрела свои взгляды на жизнь после аварии, которая случилась с ее дочерью. Наследница певицы сильно повредила челюсть во время прогулки на велосипеде, отдыхая на Коста-Рике.

Успенская начала ценить каждый день, при этом она пообещала позволять себе быть не такой, как все, даже если это не всегда уместно. «Когда произошла эта история с Таней, я поняла, что мне нужно что-то делать, что-то менять, иначе можно сойти с ума. И это дало мне такую силу и уверенность, что я сегодня могу хайповать, надевать красивые мини-юбки и не обращать ни на кого внимания», — цитирует артистку oane.ws.

БИ

//картина дня

В мире

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие

Иностранная пресса пишет, что вирус, который практически парализовал Китай и держит в страхе многие страны мира - искусственный и боевой. Он вырвался из секретных лабораторий Уханьского института вирусологии

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После резонансного убийства иранского генерала Касем Сулеймани и его заместителя в Ираке за прекращение американской «оккупации» выступила…

Ирак после голосования парламента 5 января серьезно готовится к выводу американских войск со своей территории. После…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году

//новости ан

Жена Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, рассказала, что у экс-супруга «не всё в порядке» с головой и до их развода в 2018 году…

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отреагировал на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС. Он напомнил, что возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных…

//новости ан

В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолёт авиакомпании Afghan Airlines, который направлялся из города Герат в Кабул. По предварительным данным, на его борту…

Бабушка российской эстрады Алла Пугачева все молодеет и молодеет. По крайней мере на фотографиях многие замечают, что ее супруг Максим Галкин выглядит уже ненамного…