"С утра? Губы красные? Берегись! Опасна я", бабушка российской эстрады Алла Пугачева все молодеет

//Шоу-бизнес 13+

27 января 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Бабушка российской эстрады Алла Пугачева все молодеет и молодеет. По крайней мере на фотографиях многие замечают, что ее супруг Максим Галкин выглядит уже ненамного старше Примадонны.

Недавно она посоветовала всем дамам за 70 носить кокетливую вуаль, чтобы выглядеть привлекательнее, а сегодня порадовала подписчиков новым фото, где образ королевы эстрады дополнила ярко красная помада. «С утра? Губы красные? Берегись!!!Опасна я», - написала она в своем Instagram-аккаунте.

«Эх кокетка какая», «А когда вы были не опасны, Алла Борисовна?», - восхитились нестареющей Примадонной многие поклонники, но были и те, кто решил, что после очередной пластики Пугачева совсем на себя не похожа.

Например, Лена Миро в своем блоге отметила, что недавно примадонна сделала пластическую операцию, которая неудачно сказалась на внешнем виде певицы. Она подчеркнула, что «лицо выглядит будто, его натянули сзади — аж глаза вылезли из орбит».