Бузова провела тайный девичник – свадьба не за горами

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26 января 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: соцсети

Ольга Бузова вернулась в Москву после отдыха со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном и тут же собрала подруг на девичник. Молодой человек сделал певице предложение, и Ольга ответила согласием.

Своё 34-летие девушка отметила в Таиланде в компании Манукяна. Блогер организовал ужин в ресторане, подарил Бузовой шикарный букет из 501 розы и золотой браслет Gucci, а затем устроил вертолётную прогулку. Сообщается, что именно там Манукян и попросил руки телеведущей.

Счастливые влюбленные вовсю обсуждают в соцсетях предстоящее свадебное торжество, а Бузова уже успела провести девичник, на котором собрала самых близких подруг.