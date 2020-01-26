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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Бузова провела тайный девичник – свадьба не за горами

, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Бузова провела тайный девичник – свадьба не за горами
Фото: соцсети

Ольга Бузова вернулась в Москву после отдыха со своим возлюбленным блогером Давидом Манукяном и тут же собрала подруг на девичник. Молодой человек сделал певице предложение, и Ольга ответила согласием.

Своё 34-летие девушка отметила в Таиланде в компании Манукяна. Блогер организовал ужин в ресторане, подарил Бузовой шикарный букет из 501 розы и золотой браслет Gucci, а затем устроил вертолётную прогулку. Сообщается, что именно там Манукян и попросил руки телеведущей.

Счастливые влюбленные вовсю обсуждают в соцсетях предстоящее свадебное торжество, а Бузова уже успела провести девичник, на котором собрала самых близких подруг.

АБ

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