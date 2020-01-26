"Их полиграф - вранье, вся программа - подстава, я там морду хотел всем набить", ток-шоу на Первом канале вновь обвиняют во лжи

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26 января 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок в студии.

Муж певицы Милены Дейнеги Евгений Самусенко ради пиара и 50 тысяч согласился принять участие в передаче. В студии было решено разыграть драму с исчезновением драгоценности. «Меня с женой пригласили принять участие в программе Шепелева и изобразить историю, как будто у Милены пропало подаренное мной свадебное колье с бирманскими сапфирами на 68 каратов и бриллиантами на 22 карата стоимостью несколько сотен тысяч долларов», — признался Самусенко.

По сценарию причастным к исчезновению колье должен был стать якобы молодой любовник Милены. И все бы ничего, певичка и ее супруг прекрасно одурачили бы зрителей, но продюсерам приспичило изменить финал шоу и выставить вором самого Самусенко. И хотя на самом деле колье никуда не пропадало, полиграф Первого канала доказал – драгоценность украл муж певицы. «Я и раньше подозревал, что полиграфолог Роман Устюжанин озвучивает не реальные показания, а такие, какие нужны создателям программы. Но в данном случае это стало очевидным», - цитирует его «Экспресс газета».

Неудачный "актер шоу на Петрвом" такого поворота не ожидал и просто взбесился:«Я уже хотел бить морду редактору Шамилю. «Что за подставу вы устроили? — сказал я ему. — За мой гонорар я и так закрывал глаза на молодого любовника и многое другое. Но 50 тысяч — это не те деньги, чтобы за них принимать на себя обвинения в краже. Быстро уберите всю эту фигню!» — «Да не волнуйтесь! — заверил меня он. — Все будет норм». Но ничего "норм" не стало, передача вышла в том виде, в каком ее сняли в студии.

Самусенко обратился в Останкинский суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он также потребовал выплатить миллион рублей за нанесенный моральный ущерб. «Я предоставил нотариально заверенные показания геммолога — специалиста по оценке драгоценных камней, который видел колье перед съемками и подтвердил, что его никто не крал», — подытожил муж Милены Дейнеги.