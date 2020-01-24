Оксана Воеводина сообщила, что у неё диагностировано серьёзное заболевание

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24 января 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

О. Воеводина, фото из соцсети

Известная победительница конкурсов красоты, первая красавицы Москва 2015 года, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина призналась, что у нее диагностировали тяжелые заболевания.

По словам Воеводиной, боли начались после родов. А рожала она с обезболивающим уколом - эпидуральной анестезией. Уроженка Ростовской области всегда была девушкой спортивной. "До беременности я всегда очень много занималась спортом - фитнес, йога, пилатес, лыжи, теннис, вейкборд, тайский бокс", - написала Оксана в Инстаграм.

Воеводина поделилась с фолловерами, что во время родов у нее были такие болезненные ощущения, что она просто теряла сознание. А когда врач ей делала эпидуральную анестезию, то заявила, что у девушки сколиоз и что если она дернется, то укол поставят не туда.

"После, у меня наступило облегчение и отнялись ноги. На следующее утро спина не разгибалась. Я ходила как старушка около двух месяцев", — вспоминает модель. Воеводина решила пройти полное обследование. Оказалось, у нее три грыжи, патологическое состояние межпозвоночного диска, да еще отек костного мозга.

Оксана пишет, что за прошедшие месяцы усилия не привели к улучшению ее состояния, и она продолжает временами мучиться от приступов боли.

Врач-вертебролог Месхи Кахабер, подверг сомнению этот диагноз, - сообщает teleprogramma.pro. По его словам, эпидуральная анестезия не может являться причиной грыжи и болезни межпозвоночного диска, и она не влияет на костный мозг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)24 Янв 2020 в 12:36 PST