Бузова заговорила о

Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова 20 января празднует свой день рождения, знаменитости исполнилось 34 года. В честь этого певица написала пост о том, что именно сейчас почувствовала настоящую «любовь к себе».
«Когда понимаешь, что природа создала тебz безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать - жизнь уже сама всё доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаёшь», - пояснила телеведущая в Instagram.
Бузова отметила, что дальше её жизнь будет ещё лучше. Знаменитость поблагодарила родителей за поддержку во всех её начинаниях и, конечно, за жизнь.