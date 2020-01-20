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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Бузова заговорила о "мудрости" и "совершенстве" после 30 лет

, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Бузова заговорила о
Фото: Ольга Бузова, Instagram

Известная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова 20 января празднует свой день рождения, знаменитости исполнилось 34 года. В честь этого певица написала пост о том, что именно сейчас почувствовала настоящую «любовь к себе».

«Когда понимаешь, что природа создала тебz безупречной, а тебе лишь нужно относиться к своему храму с уважением. Когда ты становишься мудрой, и не стремишься кому-то что-то доказывать - жизнь уже сама всё доказала! Ты просто кайфуешь, кайфуешь от себя, жизни и реальности, которую сама себе создаёшь», - пояснила телеведущая в Instagram.

Бузова отметила, что дальше её жизнь будет ещё лучше. Знаменитость поблагодарила родителей за поддержку во всех её начинаниях и, конечно, за жизнь.

БА

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