Елена Летучая показала стройные и длинные ноги в коротенькой юбке

Известная телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками ярким снимком с отдыха на пляже в Майями (Флорида). Поклонники оценили прекрасную фигуру знаменитости, а также заметили необычную позу, которую она выбрала для фото.
Телеведущая позирует в мини-юбке и коротком топике черного цвета на фоне солнечного пляжа с пальмами. Летучая захотела подчеркнуть длину и стройность своих ног, для этого выставила левую ногу вперед и поставила чуть выше правой.
Истинные поклонники знаменитости осыпали её комплиментами, полностью оценив задумку:
«Потрясающая фигура, очень красивые ноги, голень, коленки»
«Ох уже эти бесконечные ноги»
Однако нашлись и те, кто не оценил такой подход:
«Фото супер, только вот левая нога… немного перебор»
Посмотреть эту публикацию в Instagram