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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Елена Летучая показала стройные и длинные ноги в коротенькой юбке

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Летучая показала стройные и длинные ноги в коротенькой юбке
Фото: Елена Летучая, Instagram

Известная телеведущая Елена Летучая поделилась с поклонниками ярким снимком с отдыха на пляже в Майями (Флорида). Поклонники оценили прекрасную фигуру знаменитости, а также заметили необычную позу, которую она выбрала для фото.

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Телеведущая позирует в мини-юбке и коротком топике черного цвета на фоне солнечного пляжа с пальмами. Летучая захотела подчеркнуть длину и стройность своих ног, для этого выставила левую ногу вперед и поставила чуть выше правой.

Истинные поклонники знаменитости осыпали её комплиментами, полностью оценив задумку:

«Потрясающая фигура, очень красивые ноги, голень, коленки»

«Ох уже эти бесконечные ноги»

Однако нашлись и те, кто не оценил такой подход:

«Фото супер, только вот левая нога… немного перебор»

 
 
 
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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)17 Янв 2020 в 9:09 PST

БА

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