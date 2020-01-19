Скончался экс-участник команды КВН

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19 января 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram

Экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в ночь на воскресенье после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил агентству ТАСС его друг Сергей Берлизов. У 35-летнего КВНщика Тимура Гайдукова выявили рак крови

Осенью 2018 года Гайдуков написал в Instagram о том, что медики поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Бывший квнщик отмечал, что проходит лечение в Москве. На лекарства был создан сбор средств.

Тимур Гайдуков родился 26 марта 1983 года в Пятигорске. В 2000 году окончил Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа, в 2005-м - Пятигорский государственный университет, факультет Госслужбы и управления.



