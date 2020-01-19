Скончался экс-участник команды КВН

Экс-участник команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков умер в ночь на воскресенье после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщил агентству ТАСС его друг Сергей Берлизов.
Осенью 2018 года Гайдуков написал в Instagram о том, что медики поставили ему диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Бывший квнщик отмечал, что проходит лечение в Москве. На лекарства был создан сбор средств.
Тимур Гайдуков родился 26 марта 1983 года в Пятигорске. В 2000 году окончил Южно-российский лицей казачества и народов Кавказа, в 2005-м - Пятигорский государственный университет, факультет Госслужбы и управления.
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Дорогие мои, с момента опубликования предыдущего поста, вам удалось собрать ещё 845952 руб из 2480000 руб,???????? Далее случилось вообще что-то космическое, что я ещё не осознаю, остаток суммы 1634000 руб на закупку препарата закрыл один человек, позвонил и дал сразу всю сумму 1634000 руб!!!!! . Поклон до земли вам всем???????? . СБОР ЗАКРЫТ РЕБЯТА!!!!!!! . Вы это сделали! ВЫ сами это сделали❤️ Все молодцы! Храни вас Бог! . Каждый из вас ЧЕЛОВЕК с большой буквы!! Каждый, кто смог внести посильный финансовый вклад, распространить информацию, написать слова поддержки, да просто в мыслях помолиться и пожелать добра???????????? я вас люблю! Выплакано ведро слез честное слово) . Ещё из хороших новостей: Сегодня утром в Европе мы закупили первую партию препарата 4 флакона на сумму €40287,04. После обеда препарат уже будет доставлен самолетом в Москву в больницу. ???????????????????????? . Про состояние: анализы с утра не очень, поднялась температура, поэтому на выходных у меня много капельниц, следующие новости вам сообщу наверно уже в понедельник ???????? . Столько эмоций пережито за эти дни. Вместе - мы сила! Нет ничего невозможного! Ещё раз всем огромное спасибо! Вся наша семья вас благодарит! Обнимаю вас всех❤️ Ваш Тимур