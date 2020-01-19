Актриса Оксана Сташенко рассказала о гаданиях на Крещение

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19 января 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Фото: Оксана Сташенко , Instagram

Российская актриса Оксана Сташенко рассказала о популярных гаданиях на Крещение. По её словам, она также, как и все люди придерживается определённых традиций в святой праздник.

По её словам, гадать она начала ещё в студенческие годы. Сташенко призналась, что они с одногруппницами собирались, чтобы «вызывать духов» известных актеров и драматургов, т.к. они учились в театральном училище.

Кроме этого, девочки гадали на суженных. Актриса объяснила, что для этого нужна свеча и вода, после капаешь воск в воду и проявляется лицо будущего избранника.

«Мы относились к таким гаданиям с долей иронией – вроде мы, как современные девушки, все понимаем, но в душе мы все в это верили», - поделилась актриса.

При этом сейчас Сташенко передает «рецепты» своим детям и прививает любовь к православным праздникам.

Напомним, что Оксана Сташенко известна по сериалу «Возвращение Мухтара».